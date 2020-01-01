دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X50 5G في أحدث ملصق إعلاني من شركة Realme ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوالى الإعلانات الترويجية من شركة Realme لهاتفها المقرر الإعلان عنه رسمياً خلال أيام Realme X50 5G، وفي أحدث الملصقات الإعلانية تركز الشركة على تصميم الجهة الأمامية للهاتف.

كانت شركة Realme قد نشرت خلال الفترة الماضية ملصقات إعلانية توضح تصميم هاتف Realme X50 5G الذي يتميز بكاميرة خلفية رباعية، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

تستمر شركة Realme في إستعراض التصميم المقرر لهاتف Realme X50 5G، حيث إستعرضت الشركة تصميم الجهة الأمامية لشاشة الهاتف في إعلان تشويقي جديد يؤكد على تصميم ثقب الشاشة الذي يدعم اثنان من الكاميرات الأمامية والذي يأتي بحجم صغير في الشاشة.

كما تؤكد الصور الجديدة على الإطارات النحيفة جداً المميزة لهاتف Realme X50 5G بشكل خاص في جانبي الشاشة والجزء العلوي، والتي تأتي بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي.

Advertisements

ومن المقرر أن تعقد شركة Realme مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هاتف Realme X50 5G في 7 من يناير الجاري، ولقد أكدت الشركة على أن هذا الإصدار يضم رقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يأتي بتقنية الشحن السريع VOOC 4.0، مع بطارية تستمر بعمر شحن حتى يومين.

كما كشفت التسريبات على أن هاتف Realme X50 5G يتميز بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث إطارات 120Hz، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 315 دولار.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme X50 5G في أحدث ملصق إعلاني من شركة Realme ظهر على التقنية بلا حدود.