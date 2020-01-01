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إقليم كردستان يرفض الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

 أعرب رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الأربعاء، عن رفضه التام للهجوم على السفارة الامريكية في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الأمريكيين حلفاء وأصدقاء واستهدافهم يعرض العراق للخطر.

وقال بارزاني،في بيان أوردته قناة السومرية نيوز" العراقية، إن "التجمع والمظاهرات المدنية حق دستوري،ولكن استخدام العنف والهجمات والتصرفات اللامسؤولة لاستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، تطور خطير".

وأضاف: "ننظر بقلق بالغ الی الاحداث الاخيرة والهجوم علی السفارة الامريكية في بغداد وانه عمل غير مقبول ومرفوض كليا ويعرض مصالح العراق للخطر".

 

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وأكد أن الأمريكيين حلفاء وأصدقاء للعراق واقليم كردستان وكانوا شركاء رئيسيين في تحرير العراق والانتصار علی إرهابيي القاعدة وداعش، ولمواجهة مخاطر الارهاب وحماية مصالحهم، لا يزال العراق واقليم كردستان بحاجة الی دعم وتعاون امريكا والتحالف الدولي.

 

وشدد على أن ممثلي الدول والدبلوماسيين ضيوف العراق يجب احترامهم وحمايتهم، مطالبا الجهات المسؤولة بـأداء مهامها في الحفاظ عليهم والا تسمح بتعرض السفارات والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية الی الهجمات.

 

ودعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق اليوم، المحتجين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، حيث بدأ المتظاهرون العراقيون في الانسحاب التدريجي من أمام السفارة، وذلك بعد اقتحامهم لحرم السفارة أمس /الثلاثاء.

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