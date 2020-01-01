العراق.. مجهولون يضرمون النار بمقر نقابي في "ذي قار"

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي بقيام مجهولين بإضرام النيران، الأربعاء، في فرع نقابة الصيادلة بمحافظة ذي قار (جنوب)، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالمكان.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار برتبة ملازم أول، للأناضول، إن "مجهولين أضرموا النيران في مبنى فرع نقابة الصيادلة بمدينة الناصرية (مركز المحافظة) ثم لاذوا بالفرارا".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق"، مشيرا إلى أن "النيران أتت على معظم المبنى وألحقت أضرارا جسيمة بالمكان".

وتابع المصدر أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث للوصول إلى الجناة، فيما إذا كانوا من المتظاهرين (المناوئين للحكومة والنخبة الحاكمة) أو غيرهم".

وحتى الساعة 14.50 تغ، لم تعقب السلطات العراقية على الواقعة.

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ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 499 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

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