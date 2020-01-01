السعودية تفرض رسوما على الطيران الداخلي

طارق خالد/الخليج 365

بدأت السعودية، الأربعاء، فرض رسوم على الرحلات الداخلية مقابل استخدام مرافق المطارات بقيمة 10 ريالات (2.7 دولارا) .

وحسب هيئة الطيران المدني بالسعودية، فإن الرسوم المحصلة ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات.

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وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع 2020.

ووفق الهيئة، تستثني الرسوم الأطفال الرضع وأطقم الطائرات، والركاب ضمن رحلات الـ"ترانزيت" والذين لن يستخدموا مرافق المطار ببقائهم في الطائرة.

وفي 2018، بلغ عدد المسافرين داخل المملكة 2.6 مليون مسافر، حسب بيانات سابقة للهيئة.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.