طارق خالد/الخليج 365
بدأت السعودية، الأربعاء، فرض رسوم على الرحلات الداخلية مقابل استخدام مرافق المطارات بقيمة 10 ريالات (2.7 دولارا) .
وحسب هيئة الطيران المدني بالسعودية، فإن الرسوم المحصلة ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع 2020.
ووفق الهيئة، تستثني الرسوم الأطفال الرضع وأطقم الطائرات، والركاب ضمن رحلات الـ"ترانزيت" والذين لن يستخدموا مرافق المطار ببقائهم في الطائرة.
وفي 2018، بلغ عدد المسافرين داخل المملكة 2.6 مليون مسافر، حسب بيانات سابقة للهيئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفرض رسوما على الطيران الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.