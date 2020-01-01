قطر تدين محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد

الدوحة / الخليج 365جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية:

- الاقتحام عمل غير مقبول، يخالف الاتفاقيات الدولية.

- ندعو كافة الأطراف في العراق الشقيق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

- نؤكد الدعم الكامل للعراق وشعبه الشقيق من أجل الاستقرار والازدهار.

أعربت قطر، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

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واعتبرت الوزارة الاقتحام "عملا غير مقبول، يخالف الاتفاقيات الدولية"، داعية "كافة الأطراف في العراق الشقيق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

وعبر البيان عن دعم قطر الكامل للعراق وشعبه الشقيق من أجل الاستقرار والازدهار.

واقتحم عشرات المحتجين، الثلاثاء، حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات "مكافحة الشغب" العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

ويأتي هذا التطور ردًا على غارات جوية أمريكية استهدفت، الأحد، مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحًا بين مسلحي الكتائب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.