أهالي عشيرة الطائف يتطلعون لزيارة نائب امير منطقة مكة والالتقاء بهم

الخليج - خالد الهديبي

يتطلع اهالي مركز عشيرة شمال الطائف لزيارة كريمة من نائب امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ضمن زياراته الميمون والمعتادة لسموه وجلساته المستمرة المباركة مع أهالي المنطقة حيث يتشرف أهالي عشيرة بوجوده بينهم أباً وأخاً كريماً وموجهاً وداعماً لهم ويستمع كما هي عادته -حفظه الله- لهم، ويسترشدون بتوجيهاته ويستنيرون برؤيته بمركزهم

حيث يعد مركز ” عشيرة ” بشمال الطائف واحداً من أقدم مراكز محافظة الطائف ، والذي يتجاوز تاريخ تأسيسه أكثر من 85 عاماً ، حينما تم حفر أول بئر لأهل البادية بأمر من الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه

وفي التفاصيل، يحتضن مركز “عشيرة ” منتزه الملك عبدالعزيز التاريخي على مساحة مليون متر مربع والذي كان مقر استراحة لجلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – عند تنقله بين الحجاز ونجد لأداء فريضة الحج والعمرة وقد امر رحمه الله بحفر أول بئر لأهالي البادية على ضاف وادي العقيق ومنها تأسس مركز عشيرة بعد توطين اهل البادية حول هذه البئر وقد منحة فيما بعد المنطقة الواقعة بالقرب من منتزة الملك عبدالعزيز من جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله لأهل البادية الذين استوطنوا حول بئر الملك عبدالعزيز رحمه الله ويعتبر منتزه الملك عبدالعزيز التاريخي رمزاً تاريخياً وتراثياً يتميز بموقعه المميز على ضفاف وادي العقيق الشهير ، ويعد هذا المنتزه المكان المناسب لإقامة الفعاليات والمناشط الثقافية والأدبية والسياحية وقد تعاقب على زيارة هذا المنتزه ملوك هذه البلاد وامراء منطقة مكة المكرمة .

وقد آن لمركز عشيرة بأن يكون محافظة بسبب توسعه العمراني والسكاني حيث بلغ عدد سكانه بنحو (40) ألف نسمة

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وحول تاريخ وحاضر “مركز عشيرة “، يقول ” عمدة عشيرة راشد المقاطي ” ان مركز عشيرة يقع بموقع مميز بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الطريق الذي يربط جنوب المملكة بشمالها ، ويتميز أجواؤه بالاعتدال صيفاً والبرودة شتاءً، كما أنه يشتهر بالزراعة وإنتاج التمور والفاكهة والخضار ويشتهر بالمناطق البرية الجميلة والمراعي الخضراء

وأردف: مما لا شك فيه أن مركز عشيرة يحظى كغيره مما تحظى به مدن المملكة من اهتمام من القيادة الرشيدة ورعاية وخدمة المواطن وذلك بتوفير الخدمات اللازمة التي يحتاجها السكان، وهو ما يتمتع به المواطن والمقيم به بفضل الله سبحانه ثم بحرص وتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وذلك من خلال استماع أمير المنطقة للمواطنين وما يحتاجونه من خلال الجلسات الأسبوعية التي يعقدها ويخصصها للمواطنين في مدن ومحافظات المنطقة وزياراته لمحافظات ومراكز المنطقة التي من خلالها يطمئن مع المسؤول على توفير كافة الخدمات اللازمة وما يهم المواطن في هذا الجزء العزيز من بلادنا المباركة تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله

واختتم ” عمدة عشيرة” بالقول: إن أهالي مركز عشرة يتطلعون لزيارة كريمة لنائب امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ضمن زياراته الميمونة والمعتادة لسموه وجلساته المستمرة المباركة مع أهالي المنطقة حيث يتشرف أهالي عشيرة بوجوده بينهم أباً وأخاً كريماً وموجهاً وداعماً لهم ويستمع كما هي عادته -حفظه الله- لهم، ويسترشدون بتوجيهاته ويستنيرون برؤيته لمنطقتهم، حفظ الله ولاة أمرنا ووطننا الغالي وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان.