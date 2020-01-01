مجمع الملك عبدالله ينجح في إنهاء معاناه أربعيني بإستخدام جهاز إزاله الجلطات

هيفاء الأمير

نجح فريق وحدة الأشعة التداخلية الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنهاء معاناه مواطن سعودي يبلغ من العمر 43 عام من آلام حاده في الساق الأيمن و إرتفاع السكر في الدم بإستخدام جهاز إزاله الجلطات .

و في التفاصيل باشر الفريق الطبي الإسعافي حالة المواطن بقسم الطوارئ و الكوارث بالمجمع الطبي و هو يعاني من آلام حادة في الساق الأيمن و إرتفاع السكر في الدم بالكشف المبدئي الذي من خلاله تم إجراء كامل الفحوصات الطبية الإشعاعية و المخبرية اللازمة و التي أظهرت نتائجها وجود تضيق في القدم اليمنى و إنسداد كامل في شريان الفخذ السطحي ، و لخطورة ذلك على صحة المريض من حدوث أي مضاعفات لا سمح الله تم تنويم الحالة بشكل عاجل نظراً لوجود مراجعات علاجية قائمة في العيادات الخارجية التابعة لمركز القلب التخصصي بالمجمع الطبي إضافة إلى وجود تاريخ مرضي سابق للحالة مزمن مع مرض السكري .

و على الفور تم التنسيق الطبي مع فريق وحدة الأشعة التداخلية بالمجمع لدراسة الحالة و معالجتها عبر خدمة نوعية حديثة لعلاج إنسداد الشرايين الطرفية بإستخدام جهاز إزالة الجلطات ، و تكون الحالة بذلك أول حالة مرضية تُقدم لها الخدمة العلاجية بمجمع الملك عبدالله عبر هذا الجهاز بإختلاف الإجراء الروتيني المعتاد عليه بوضع دعامات لتوسع الشرايين المتضيقة و من غير تدخل جراحي ، عن طريق فتحة صغيرة في الشريان الفخذي الذي أثبت فعاليته في إزاله جلطات الشرايين المتكلسه و جلطات الأوردة الحادة و المزمنة للحالة ، حيث يُستخدم الجهاز لعلاج الحالات المرضية الذين يعانون من نقص في تروية القدم أو من جلطات الأوردة الطرفية .