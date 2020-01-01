الواجهة البحرية تتزين بـ 100الف وردة استعدادا للافتتاح 2 يناير

الخليج - سلمى القحطاني تزينت الواجهة البحرية بالحريضة بأكثر من 100 ألف ورده تم زراعتها استعدادا لافتتاحها يوم غد الخميس ، حيث تمت زراعة تلك الورود على كامل الواجهة إضافة الى المداخل . الجدير بالذكر بأن سمو أمير منطقة عسير سيرعى افتتاح واجهة #غرب_عسير_المشرق وسط فعاليات متنوعه تبدا من 2يناير الى 15يناير .

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