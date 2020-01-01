أمانة عسير : تخصص 206 منحه بخميس مشيط

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الخليج - سلمى القحطاني
انهت أمانة منطقة عسير منح عدد 140 منحة سامية لشهداء ومصابي الواجب ، و ذلك بعد ان تم تحويلهم لوزارة العدل للإفراغ لهم ، أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشيرا الى ان هناك توجيهات مستمرة من قبل سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير ، و متابعة مستمرة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي بهدف سرعة إنهاء طلبات المنح الخاصة بشهداء و مصابي الواجب .
من جهة ثانية أوضح الحميدي أن الأمانة انهت تخصيص عدد 206 منحة سامية لأفراد القوات السعودية المشاركة في الأردن وسوريا و قد تم تعميد البلدية بسرعة تسليم الأراضي على الطبيعة وتحويل المستفيدين لوزارة العدل لإفراغها و استكمال بقية الإجراءات .
فيما تم إجراء قرعة لعدد 1020 منحة في مدينة أبها لأفراد القوات السعودية المشاركة في الأردن وسوريا وجاري المتابعة مع الوزارة لإنهائها حسب المتبع .
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