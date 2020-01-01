الفائزون والفائزات في مسابقة ” الكاتب المميز بتعليم عسير

ابها

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات ،أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة “الكاتب المميز” لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي ، التي نظمها قسما الصفوف الأولية للبنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول الجاري .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى نواتج التعلم في معايير خط النسخ، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم الخط، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات على رسم الحروف بطريقة صحيحة، وإذكاء روح التنافس بين المستهدفين ، مضيفا أن آلية التنفيذ تمثلت في اختيار نصوص تحتوي على قيم إسلامية ووطنية ومهارات كتابية، وتدريب الطلاب على الإمساك بالقلم بالطريقة المثلى، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المسابقة، وتحكيمها، وإعلان الفائزين والفائزات وتكريمهم.

يذكر أن الإدارة قد أقرت في وقت سابق تنفيذ المسابقة على مستوى مدارس المنطقة للبنين والبنات ، بواقع 50% من المدارس الابتدائية، على أن يُتوسع في المشروع مستقبلًا ، فيما جاءت أسماء الفائزين والفائزات على النحو التالي : عبدالله محمد القحطاني ، من ابتدائية ابن خلدون بأحد رفيدة ، وبتال سعيد آل سعد، من ابتدائية أبها الأهلية بوسط أبها ، والبراء محمد درع ، من ابتدائية الحديبية بشرق أبها ، وعائض محمد القحطاني من ابتدائية الشعبي بأحد رفيدة ، وعلي هادي القحطاني من ابتدائية مناهل الجامعة بخميس مشيط ، وسعود عبدالعزيز الشهراني، من ابتدائية خميس مشيط الأهلية ، وعبد الملك ناصر القحطاني ، من ابتدائية الرشيد بطريب ، وثامر علي آل يحيي ، من ابتدائية الإمام الشوكاني بوادي ابن هشبل ، وعبدالعزيز سعيد العسيري ، من ابتدائية عتاب بن أسيد بوسط أبها ، وزياد ظافر العلياني ، من ابتدائية أسيد بن حضير بشرق أبها ، وراكان بن علي آل جافل ، من ابتدائية كعب بن مالك بطريب ، ووسام حمود الشهراني ، من ابتدائية أم خيالة بوادي ابن هشبل ، وباسمة عبدالرحمن حمدي ، من الابتدائية 53 بخميس مشيط ، ولانا تركي الأسمري ، من ابتدائية قاعد ببللسمر ، وجود مفرح عبدالله ، من مجمع السودة بأبها ، وإيلان سعيد العلياني ، من الابتدائية 23 بخميس مشيط ، ولين ياسر السرحاني ، من ابتدائية الشعف بآل سرحان ، والعنود حسن القحطاني ، من ابتدائية طريب الثانية بالعرين ، ولين إبراهيم خراش، من ابتدائية أم المؤمنين عائشة بأحد رفيدة ،وميار محمد عون ، من ابتدائية الحيمة بوادي ابن هشبل ، ويارا ياسر القحطاني من ابتدائية طريب الثانية بالعرين ، وأحمد حامد الأحمري، من مدرسة الطفولة المبكرة في بيحان ببلحمر ، وفجر محمد الأسمري ، من ابتدائية سدوان ببللسمر ، ووسن محمد الشديدي ، من الابتدائية التاسعة بأبها ، وأوصاف حسن الشريف ، من ابتدائية آل سرحان بالشعف ، وليان عبد الرحمن الشهراني ، من ابتدائية التحفيظ بوادي ابن هشبل ، والهنوف فهد سعد ، من ابتدائية المضيق بأحد رفيدة ، والعنود ظافر الأحمري ، من ابتدائية بيحان ببللحمر .