الأخضر الأولمبي يصل تايلاند

صحيفة الخليج الالكترونية وصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الأربعاء، إلى بانكوك العاصمة التايلاندية، لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا، التي تتضمن مواجهة تجريبية، قبيل انطلاق منافسات البطولة القارية، التي ستجري منافساتها خلال الفترة من 8 حتى 26 من يناير الجاري.

هذا وكان في استقبال بعثة الأخضر الأولمبي أثناء وصولها لمطار بانكوك الدولي، الأستاذ خالد الفارس القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة تايلاند بالإنابة.

ودشن الأخضر تدريباته في تايلاند فور وصوله، حيث من المنتظر أن يلاقي المنتخب التايلاندي ودياً، قبل انطلاق منافسات البطولة.

وكانت إدارة المنتخب، قد رفعت، أمس، للاتحاد الآسيوي قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة القارية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

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