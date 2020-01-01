صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي الفيصلي، الأربعاء، موافقتها على بيع المدة المتبقية من عقد البرازيلي لويس جوستافو لاعب فريقها الأول لكرة القدم، إلى نادي الوحدة بدءاً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حساب الفيصلي على «تويتر»: “وافقت إدارة النادي على العرض المقدم من الوحدة بشأن شراء المدة المتبقية “5 أشهر” من عقد اللاعب لويس جوستافو”.

وأضاف: “قدمت إداة النادي شكرها وتقديرها للاعب على ماقدمه خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق في مشواره القادم”.

وكان اللاعب البرازيلي قد وقع في يونيو 2017 عقدا مع الفيصلي لمدة ثلاث أعوام، بعد أن خاض معه تجربة لمدة موسم بنظام الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيلي جوستافو ينتقل إلى الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.