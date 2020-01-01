صحيفة الخليج الالكترونية توفِّي أحد رجال دوريات الأمن بمنطقة الرياض , جراء تعرض دوريته لحادث تصادم أثناء أداء عمله ومتابعة أحد الأشخاص. وتفصيلاً , فقد وقع حادث تصادم لدورية أمن أثناء متابعة أحد الأشخاص بالقرب من إسكان الحرس الوطني شرق مدينة الرياض , الأمر الذي أدى لوفاة قائد الدورية , وإصابة زميله الذي نقل للمستشفى.

من جهته باشرت الجهات المعنية الحادثة وتمكنت من القبض على المطلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أحد رجال دوريات الأمن بحادث تصادم أثناء متابعة أحد الأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.