بومبيو: الهجوم على السفارة في بغداد من صنع "إرهابيين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

وكتب بومبيو على تويتر "هجوم اليوم تم تنسيقه من قبل إرهابيين - أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي - وبدعم من حليفين لإيران، هادي العماري وفالح الفياض"، واضاف "تم تصويرهم جميعا أمام سفارتنا".

ونظم محتجون ومقاتلون ينتمون إلى جماعات مسلحة مظاهرات عنيفة أمام السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء، احتجاجا على ضربات جوية أميركية في العراق، حيث أضرموا النار في موقع أمني ورشقوا قوات الأمن بالحجارة في تحد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ودفعت الاحتجاجات، التي تقودها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من قوات مشاة البحرية لحماية أفراد السفارة الذين تجمعوا داخل المنشأة.

ورد حراس السفارة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بعدما أحرق المحتجون الموقع الأمني عند مدخل السفارة دون أن يقتحموا المجمع الرئيسي.

وقالت وزارة الخارجية إن الموظفين الدبلوماسيين بداخلها في أمان ولا توجد خطط لإجلائهم.

ويمثل الهجوم غير المسبوق على بعثة دبلوماسية أميركية في العراق تصعيدا لصراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، وكلاهما له نفوذ كبير في العراق، بينما تتحدى احتجاجات واسعة النظام السياسي العراقي بعد نحو 17 عاما من الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين.

شاهد من Euronews: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي هل تقضي المحكمة العليا في إسرائيل على مستقبل نتنياهو السياسي ؟ هل يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة وهو تحت طائلة اتهامات بالفساد؟ أعلى سلطة قضائية في إسرائيل تنظر في ذلك. اجتمعت المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاثاء 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019 للاستماع إلى عريضة حول إمكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل عضو برلمان وُجّهت إليه اتهامات قانونية. وتمثّل هذه الخطوة امتحانا حقيقيا لفرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستمرار بحياة سياسية شابها الكثير من الجدل منذ نحو عقد من الزمن وهو الذي تفوّق على ديفيد بو غوريون أول رئيس حكومة في الدولة العبرية من حيث البقاء في السلطة وأصبح السياسي صاحب الخدمة الأطول في هذا البلد. المشهد السياسي الإسرائيلي اليوم أمام مفترق طرق، فإذا ما أقرت المحكمة عدم أهلية نتنياهو للاستمرار بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في آذار/ مارس القادمة (وهي الثالثة في أقل من عام)، فسيكون الإسرائيليون أمام أزمة دستورية، وستسوء العلاقة بين الحكومة والقضاء وهي علاقة أصلا هشة. لم تصدر المحكمة قرارًا فوريًا حتى الآن، وقد تطلب تشكيل لجنة كاملة من المحكمة لدراسة المسألة. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الوزراء ورؤساء البلديات الاستقالة إذا وُجّهت إليهم تهم، لكنه لا يتطرق لحالة رئيس وزراء في السلطة. وقال دافنا هولتس-ليشنر، المحامي الذي يترأس جهود تقديم الالتماس: " قلنا إن رئيس السلطة التنفيذية لا يمكن أن يكون شخصًا لديه تضارب في المصالح بين اهتماماته الشخصية والمصالح التي نحتاجها". بالمقابل، وصف آفي هاليفي، محامي نتنياهو، العريضة بأنها "عريضة سياسية". وتأتي الجلسة في الوقت الذي يبدو فيه نتنياهو واثقا من الحصول على حصانة من تهم الفساد ضده، ما يؤخر احتمال إجراء محاكمة حتى موعد الانتخابات التي يأمل من خلالها في الحصول على ائتلاف أغلبية برلمانية يحميه من المحاكمة. من المرجح أن يراوح طلب الحصانة مكانه في ظل البرلمان الحالي. فعادة، يجب أن تتم الموافقة على طلب الحصانة من قبل لجنة برلمانية قبل تقديمه للتصويت الكامل. لكن اللجنة المكلفة بمعالجة مثل هذه الأمور غير موجودة لأنه لم يتم تشكيل حكومة بعد انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي. كما أنه لا يمكن للمدعي العام تقديم لائحة الاتهام مالم تتم تسوية مسألة الحصانة، وهو ما سيؤدي إلى تأخير أي إجراءات قضائية ضد نتنياهو. وأُعيد انتخاب نتنياهو زعيماً لحزب الليكود الحاكم الأسبوع الماضي بعد فوزه المتوقع وبفارق كبير عن منافسه الوحيد جدعون ساعر. وفي الوقت الذي وجهت إليه المحكمة اتهامات رسمية الشهر الماضي تتعلق بتلقي رشى واحتيال وانتهاك الثقة، يصرّ نتنياهو على اتهام القضاء ومسؤولي إنفاذ القانون بمحاولة إزاحته من منصبه، ويرفض الاتهامات ويصفها بمحاولة انقلاب. Euronews (Ar)

كيف ساهمت أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمهاجرين في ليبيا بتعميق مأساتهم؟ كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس عن الدور السلبي الذي لعبته أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لليبيا بهدف إبطاء موجة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ​​، وتحسين مراكز الاعتقال سيئة السمعة والشهيرة بممارسات الإساءة والاتجار بالبشر. عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في تحويل ملايين اليوروهات إلى ليبيا كان الهدف ضبط الأوضاع، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، والأمم المتحدة متورطة في هذا كذلك. لم تستثمر هذه الملايين لتحسين ظروف حياة المهاجرين في مراكز الاعتقال، بل نتج عن وجودها شبكة مزدهرة ومربحة من الأعمال التجارية الممولة جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تعززها الأمم المتحدة بحسب التحقيق. أرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا تم تحويل أغلبها عبر وكالات الأمم المتحدة. وفي بلد بلا حكومة فاعلة، تم استغلال مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية في شبكات يديرها رجال الميليشيات وتجار البشر وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين. في بعض الحالات كان هذا يتم بمعرفة مسؤولي الأمم المتحدة. فالتحقيق أظهر أن الميليشيات تقوم بتعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز تحت أنظار الأمم المتحدة، وغالبًا في مجمعات تتلقى الملايين من الأموال الأوروبية. كثير من المهاجرين يختفون ببساطة من مراكز الاعتقال، ويباعون إلى تجار البشر أو إلى مراكز أخرى. على متن سفينة إنسانية أوروبية تبحر في البحر الأبيض المتوسط، تحدثت أسوشيتد برس على مدى ثلاثة أسابيع تقريباً إلى عشرات المهاجرين الذين تعرضوا للإيذاء في ليبيا، جميعهم رووا قصصاً مروعة عن استغلالهم وسرقتهم وتعذيبهم وتشغيلهم بالسخرة وابتزازهم. يقبع حوالي 5000 مهاجر في ليبيا داخل مراكز احتجاز يتراوح عددها بين 16 و 23 مركز احتجاز. بالإضافة إلى الإساءة المباشرة للمهاجرين، فإن شبكات الميليشيات تحقق أرباحًا أيضًا عن طريق سحب أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للطعام والأمن، حيث يروي أحد المهاجرين كيف رأى شحنات الطعام تقسم ولا يحصل المحتجزون سوى على نصفها. يقول مسؤولون ليبيون وعمال إغاثة دوليون إن الكثير من البضائع ينتهي بها المطاف في السوق الليبية السوداء. ورغم تلقي خفر السواحل تدريبات ومعدات من أوروبا لإبعاد المهاجرين عن شواطئها، يتآمر بعض أفراده مع الميليشيات التي تدير مراكز الاحتجاز، حيث يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات، ويتلقون رشى للسماح لآخرين بالمرور إلى أوروبا. رغم هذا الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تشغيل وإبقاء نظام الاحتجاز سيء السمعة في ليبيا، يقول الطرفان إنهما يريدان إغلاق هذه المراكز. في بيان لوكالة أسوشيتد برس، قال الاتحاد الأوروبي إنه بموجب القانون الدولي هو غير مسؤول عما يحدث داخل المراكز. وأضاف البيان: "يتعين على السلطات الليبية تزويد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بالطعام الكافي والجيد مع ضمان أن الظروف في مراكز الاحتجاز تطابق المعايير الدولية المتفق عليها." في حين تقول الأمم المتحدة إنها تبذل قصارى جهدها في مكان يعمل فيه الموظفون على الأرض في ظروف خطرة وبتوفر معلومات محدودة. يقول منتقدو الاتحاد الأوروبي إن التمويل والتدريب والتعاون مع خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا هو فكرة غير مدروسة منذ البداية. Euronews (Ar)

شاهد: الصين تدشن أعلى جسر في العالم انتهت الصين، من وضع آخر اللمسات على أحد أكبر الجسور الذي شكل إنجازه تحديا هندسيا نظرا لحجمه وموقع بنائه. وتم بناء جسر "بينغ تانغ" فوق واد كاودو بمقاطعة غويتشو جنوب غرب الصين وسيكون مفتوحا أمام حركة المرور في اليوم الأول من عام 2020. ويبلغ طول الجسر المدعوم بالكابل 2135 مترا مع علو للأبراج الثلاثة الداعمة تصل إلى 332 مترا لتصبح بذلك أحد أطول أبراج الجسور في العالم. ومن المقرر افتتاح الجسر أمام حركة المرور عند منتصف الليل من العام الجديد 2020. وسيختصر الجسر وقت السفر بين منطقتي بينغتانغ ولوديان من ساعتين ونصف الساعة إلى حوالي ساعة واحدة. وقامت شركة "غويتشو" ، المعروفة باسم "متحف الجسور"، ببناء أكثر من 20 ألف جسر، من بينها 46 من مشاريعها احتلت قائمة أطول 100 جسر في العالم. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO شاهد: لحظة اقتحام المتظاهرين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وجاءت المظاهرة بعد شهور شهدت حوادث أمنية في المنطقة تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.

وتحدث ترامب الذي يقضي عطلة في بالم بيتش بفلوريدا عبر الهاتف مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وذكر البيت الأبيض: "شدد الرئيس ترامب على الحاجة لحماية الأميركيين والمنشآت الأميركية في العراق".

واتهم ترامب إيران بتدبير العنف وقال إن طهران ستتحمل المسؤولية، قائلا على تويتر: "ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن فقد الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا. سيدفعون ثمنا باهظا جدا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد".

جاءت الاحتجاجات بعد غارات جوية أميركية، الأحد، على قواعد تديرها كتائب حزب الله المدعومة من إيران داخل العراق، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلا على الأقل وإصابة 55 آخرين.

وكانت هذه الهجمات ردا على مقتل مقاول مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية ألقت واشنطن باللوم فيها على كتائب حزب الله.