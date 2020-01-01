شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سورى إلى بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 740 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ شهر سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المركز قوله - في نشرته اليوم /الأربعاء/ - "إنه عاد 741.9 ألف شخص من الدول الأجنبية إلى بلادهم منذ 30 سبتمبر 2015، من بينهم 222.59 ألف امرأة و378.67 طفل".

وأشارت الوكالة إلى أن عملية إعادة الإعمار تعزز من عودة اللاجئين السوريين، حيث يجري العمل على ترميم وإصلاح 2.7 ألف منزل سكني، و220 مدرسة، و166 دار حضانة، و233 مؤسسة طبية، و191 مخبزا، و198 محطة كهرباء، و273 محطة مياه في محافظات (إدلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة).

ومنذ 18 يوليو 2018، تم ترميم 937 مؤسسة تعليمية، و227 مؤسسة طبية، و5 جسور لعبور السيارات، و1.1 كيلو متر من الطرق، وتوصيل أكثر من كيلو متر من أسلاك الكهرباء، وتشغيل 188 منشأة لتوصيل المياه، وترميم 297 مخبزا، و763 محطة كهرباء، و14.4 ألف مؤسسة صناعية.