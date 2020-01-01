خطوات تجعل رئتيك نظيفتين في 3 أيام!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثيرون من مشاكل الرئة، حتى لو لم يكونوا من المدخنين، بل إن بعض غير المدخنين تكون الرئة عندهم في حال أسوأ من آخرين دخنوا لنحو 40 عاما، بحسب موقع "هيلثي فود ستار"، الذي يؤكد حاجة النوعين إلى تنظيف الرئة.



ويعود السبب في ذلك لاختلاف العادات الغذائية والأنشطة البدنية، واختلاف كل كائن عن الآخر بشكل لم يفصل فيه العلم حتى اللحظة.

ويقدم الموقع نصائح تجعلك تنظف رئتيك في ثلاثة أيام فقط.

قبل أن تبدأ في تنفيذ خطة طرد السموم التالية، عليك التخلص من كل منتجات الألبان، ومن ثم تطبيق التالي لمدة 3 أيام.

1 – في الليلة السابقة لليوم الأول من تنفيذ الخطة، اشرب كأسا من شاي الأعشاب قبل النوم، لتطرد السموم من أمعائك والتي تسبب الإمساك عادة، وبالتالي تخفف الحمل على الرئة خلال التنظيف.

2 – صباحا، اعصر ليمونتين في 300 مل من الماء قبل الإفطار.

Advertisements

3 – اشرب 300 مل من عصير جريب فروت، أو الأناناس، فهذا النوع من العصائر يحوي مواد مضادة للأكسدة تحسن من حالة الجهاز التنفسي.

4 – اشرب 300 مل من عصير الجزر بين الإفطار والغداء، فهو يساعدك على تقوية الدم خلال عملية التطهير الثلاثية هذه.

5 – خلال الغداء عليك شرب 400 مل من أيّ عصير غني بالبوتاسيوم، فهو يمدك بالنشاط.

6 – قبل الخلود للنوم اشرب 400 مل من عصير التوت البري، سيساعدك في محاربة البكتيريا في الرئتين.

ويذكر الموقع خطوتين للعناية بالشكل التالي

1 – قم بالاستحمام لمدة 20 دقيقة في الماء الساخن، لتحرير جسمك من السموم عن طريق التعرق.

2 – ضع ما بين 5 و10 قطرات من "الكينا" (اليوكالبتس أو الكافور) في وعاء يحوي ماء ساخنا، وضع وجهك فوقه وكأنك تستنشقه، وغط رأسك بمنشفة، استمر باستنشاقه حتى تبرد المياه، وهو معروف بتأثيره الرائع فى المجاري التنفسية.