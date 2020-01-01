شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو حل مشكلة غازات الرضع والأطفال ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كثير من الاحيان تلاحظ الأم أن طفلها أصبح يصرخ بشدة ولا تعرف السبب . ولكن في المعتاد يكون بسبب غازات الرضع التي تصيب دائما الطفل الرضيع .



إن الغازات في المعدة مشكلة شائعة جدا حيث أن تقريبا جميع من يملكون خبرات فى رعاية الأطفال يؤكدون ذلك . رغم ذلك إنه من السهل علاج غازات الرضع والأطفال الصغار وتخفيف حدتها بوسائل طبيعة وسهلة على كل أم.

غازات الرضع

إليك أسباب آلام الغازات عند الرضع والأطفال الصغار وكذلك علاجها

أسباب ألام الغازات عند الأطفال الصغار

استخدام الأدوية التى تحتوى على المضادات الحيوية.

عدم تحمل اللاكتوز.

تناول الأطعمة التي ترفع مستوى انتفاخ البطن.

عدم مضغ الطعام بشكل سليم أثناء تناول الطعام.

شرب كمية قليلة من الماء.

ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء الأكل والشرب.

كما أن الجهاز الهضمي غير ناضج فالحركة السريعة للمواد الغذائية فى الجهاز الهضمي. قد لا تسمح بالوقت الكافي لامتصاص وبدوره يمكن أن يسبب الغازات للأطفال الصغار.

أعراض ألام الغازات عند الأطفال الصغار

الألم والأنتفاخ

الإحساس بحرقان متكرر

غثيان

عند الرضع، هل يمكن أن نفهم ألم الغازات ؟ بكائهم وصراخهم يساعد على الفهم . فإذا كان يبكي بشكل جنونى أكثر وأعلى صوتا فتذكر أن هناك شيئا خطأ يحدث معهم.

علاج غازات المعدة عند الرضع والأطفال الصغار بوصفات منزلية :

حسنا، يمكن أن العلاجات المنزلية تساعد الأطفال الصغار على التعافي قريبا من ألم الغاز. هناك العديد من العلاجات المنزلية لآلام الغازات للأطفال الصغار وسوف نذكرها لكم.

1-الحلتيت مفيد في علاج غازات الأطفال بشكل فعال

الحلتيت ممتاز لعلاج ألام الغازات لأنه يحتوي على خصائص مضادة لانتفاخ البطن التي تساعد في توفير الإغاثة من حرقان في المعدة. كما يوفر مساعدة كبيرة في عملية الهضم. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:-

تؤخذ ملعقة من الماء الدافئ وتذوب قليل من مسحوق الحلتيت في ذلك.

يخلط جيدا.

الآن، وتطبيق هذه العجينة حول السرة الطفل. تطبيقه في السرة للطفل في اتجاه عقارب الساعة.

طريقة بديلة أخرى لإضافة كمية صغيرة من مسحوق حلتيت في الموز المهروس. جعل طفلك يأكل منه على الأقل مرتان في اليوم واحد.

إذا كان طفلك رضيع قم بإرضاعه. ثم ضع ½ ملعقة صغيرة من الحلتيت مع الماء الدافئ ويشرب مرتين في اليوم.

2-عمل بعض الحركات الرياضية للطفل الرضيع وسيلة رائعة في تخفيف وعلاج غازات البطن عند الرضيع

فالطفل الذي يمارس الأنشطة البدنية لديه فرصة أقل للألم الغاز. لهذا جرب هذه التمارين الواردة أدناه مع طفلك

بين الوجبات، إجعل طفلك يمارس هذا التمرين هو حركة الدراجات بلطف. هذه الحركة تساعد في خلق ضغط على المعدة عند الأطفال الصغار وهذا بدوره يساعد في طرد الغازات من المعدة.

جعل الطفل يمارس التمارين المعتدلة مثل الجري والركض والمشي والرقص.

تذكر أن تحافظ على وجود فجوة من ساعة واحدة على الأقل بين التغذية وممارسة الرياضة. أيضا، لا تدع طفلك يستلقى على الفور بعد تناول الطعام.

3- جرب مرة التدليك حيث يعتبر من أنسب الحلول التي تعالج غازات الرضع :

التدليك يساعد في توفير الإغاثة في الألم الغاز. حتى أنه يسمح للغاز المحاصر من الخروج من الأمعاء. لتنفيذ هذا التدليك، اتبع الخطوات التالية:-

قم بفرك بعض من الزيت الحار مثل الخردل أو زيت الزيتون على يدك.

الآن، قم بالتدليك بلطف بطن الطفل الصغير مع هذا الزيت الحار في اتجاه عقارب الساعة لمدة 2-3 دقائق.

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بعد ذلك قم بتدليك الجزء الخلفي من الأطفال الصغار لمدة 2 دقيقة. هذا التدليك يساعد في تخفيف الألم الغاز وتعزيز نوم عميق.

كرر هذه العملية عدة مرات في اليوم.

4- الضغط الدافىء لألم الغاز عند الأطفال الصغار

ويمكن للضغط الدافئ أن يوفر ارتياح كبير من ألم الغاز عند الأطفال الصغار. درجة الحرارة الدافئة تساعد على الإفراج عن الغازات من المعدة. كما أنها تساعد في توفير مصدر ارتياح كبير في ألم الغاز. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:

بلل منشفة ناعمة في الماء الساخن وقم بعصرها جيدا.

الآن، ضع هذا منشفة دافئة على البطن طفلك.

عندما تكون درجة حرارة المنشفة درجه الغرفة الطبيعية ،قم باستبدالها بأخرى دافئة

أولا قم بنقع الجسم في حوض الاستحمام الساخن لبضع دقائق ثم في حوض الماء البارد لمدة دقيقة.

كرر هذه العملية على الأقل 3-4 مرات في اليوم.

5- الشمر يعالج الغازات عند الأطفال الصغار والرضع أيضا

الشمر هو واحد من البذور الأكثر إفادة التي تساعد في التخفيف من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ألم الغاز عند الأطفال الصغار. حتى أنه يحتوي على خصائص طارد للريح ومضاد للتشنج التي تساعد في الافراج عن الغاز المحاصرومساعدة فى الشعوربارتياح كبير من الألم. كما يمنع تشكيل الغاز في البطن. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:

تأخذ فقط 4 أكواب من الماء في وعاء وإضافة 1½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الوعاء. يغلي لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد قم بإعطائه لطفلك في جرعات صغيرة. على الأقل 2-3 مرات في اليوم.

ويمكن للأمهات المرضعات أيضا شرب هذا الشراب

إعطاء ½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المحمص لطفلك، إذا كان يمكنه مضغ هذه البذور. القيام بذلك عدة مرات في يوم واحد لتوفير الإغاثة من ألم الغاز عند الأطفال الصغار.

6- البابونج مناسب من لعمر الرضع الصغار في الأشهر الأولى لعلاج غازات الرضع بشكل رائع

البابونج هو واحد من العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للألم الغاز عند الأطفال الصغار. يمكن أن يتغلب على أمراض المعدة الشائعة بسهولة.حيث أنه يحتوي على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية والمكونات التى تساعد في الحد من الغازات المعوية وآلام المعدة. توفر هذه العشبة أيضا تأثير مهدئ في الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يساعد في تحسين عملية الهضم.و تساعد هذه الزهور أيضا في منع تشكيل الغاز في المعدة. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:-

تأخذ كوب من الماء الساخن ويضاف ½ ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة.

قم بتغطية الكوب بغطاء لمدة 10 دقائق.

قم بتصفيته وإضافة العسل الخام إليه.

يسمح لهذا الشراب أن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.(ليس من الضرورى شربه ساخن).

إعطاء الطفل ملعقة شاي من شراب البابونج على الأقل 2-3 مرات في اليوم.

7- بذور الكمون للألم الغاز عند الأطفال الصغار ” الرضع بعد أستشارة الطبيب”

ويستخدم هذا العلاج من الايورفيدا(الطب الهندى القديم) لمنع تشكيل الغاز وكما يوفر سهولة في عملية الهضم.

اتخاذ ½ ملعقة صغيرة من بذور الكمون وإضافتها في الماء. حتى تغلي لمدة 5 دقائق

يسمح لهذا الشراب ليبرد تماما.

تعطي 1 ملعقة كبيرة من هذا الشراب عدة مرات في اليوم لطفلك.

8- المياه وسيلة سهلة وطبيعية لوقف آلام غازات الرضع والأطفال

طفلك يجب أن يشرب كمية مناسبة من الماء. يجب إبقائه رطب في جميع الأوقات. يساعد الماء في إتمام وظائف الجسم بشكل صحيح. حتى أنه يطرد الغازات ويمنع حدوث الإمساك.

9-الأطعمة الغنية بالألياف

جعل طفلك أن يتناول الأطعمة الغنية بالألياف. وهي تساعد في طرد السموم الضارة وتساعد في تحريك الطعام أسرع في الأمعاء. حتى أنها توفر سهولة في الجهاز الهضمي في حين أنها تساعد فى منع الإمساك وألم الغاز .

10- تقليل تناول الأطعمة التي تعمل كمحفزات الغازات

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات ويتم تقديمها للطفل الرضيع بعد ٦ شهور وقد تسبب له الغازات مثل الخوخ، والكمثرى، تجنب طفلك لتناول مثل هذه الأطعمة.

أيضا، تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون والسكر. فهي غير صحية جدا لصحة الطفل، ويمكن أن تؤدي إلى آلام الغازات عند الأطفال الصغار.

من المهم جدا أن الأمهات المرضعات يجب أن تتجنب الأطعمة الحارة والتوابل.