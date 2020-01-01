- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل نقص السوائل يضر بصحة الإنسان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تعود قلة السوائل بالجسم إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، فيما ينصح الأطباء بضرورة إمداد الجسم بالسوائل بمعدل لا يقل عن لتر ونصف اللتر يوميا.
وقالت خبيرة التغذية الألمانية، آنتيه جال، إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض الصحية، مثل الصداع والدوار وضعف التركيز وآلام الكلى وتراجع كمية البول واللون الداكن والرائحة النفاذة للبول والإمساك والقوام الغليظ للبراز.
ولفتت جال إلى أعراض جمالية تتمثل في جفاف وتشقق الشفاه وظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.
كانت هذه تفاصيل خبر هل نقص السوائل يضر بصحة الإنسان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.