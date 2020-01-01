كم بلغ عوائد شركات الإنترنت الصينية في 11 شهرا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفعت عوائد شركات الإنترنت الصينية توسعاً قوياً خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019.



وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تسجيل شركات الإنترنت الصينية توسعاً قوياً في كل من الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 2019.

وأشارت البيانات الصادرة إلى أن شركات الإنترنت الرئيسية حققت 1.09 تريليون يوان (نحو 155.51 مليار دولار) من الإيرادات خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 22.4% على أساس سنوي، مقابل أرباح بلغت 103.1 مليار يوان، بارتفاع 22.4% مقارنة بالعام الأسبق.

وتشير شركات الإنترنت الرئيسية إلى الشركات المعنية التي تبلغ إيرادات الإنترنت والخدمات المتعلقة فيها أكثر من 5 ملايين يوان سنوياً.

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وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع استثمارات البحث والتطوير في القطاع بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 43 مليار يوان في الفترة المذكورة.

نهاية الشهر الماضي أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2019 رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.

وقال إريك شو، رئيس مجلس عملاق التكنولوجيا الصيني، في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد: "رغم تضافر جهود الحكومة الأمريكية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا".

وذكر شو أن إيرادات مبيعات هواوي خلال 2019 ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريبا سنويا.

واعترف شو أن هذه الأرقام "أقل من تقديراتنا الأولية"، مضيفا أنهم "يقفون بقوة في مواجهة المحنة".

كانت إيرادات هواوي قد زادت في 2018 بنسبة 19.5% سنويا.