الهند تنوي إرسال مهمة جديدة إلى القمر في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنوي الهند إرسال مهمة جديدة غير مأهولة إلى القمر في 2020 بعد محاولة فاشلة العام الماضي، كما قال رئيس برنامح الفضاء الهندي الأربعاء.

ويجري العمل على مهمة «شاندرايان-3» لإرسال مسبار إلى سطح القمر حسب ما قال ك. سيفان رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مؤتمر صحفي.

وأوضح سيفان «نخطط لعملية إطلاق خلال هذه السنة لكنها قد لا تحصل قبل السنة التالية». وأفادت مصادر هندية بأن السلطات حددت تشرين الثاني/نوفمبر هدفاً مؤقتاً للمهمة.

وتسعى الهند لتكون البلد الرابع بعد روسيا والولايات المتحدة والصين الذي ينجح في إرسال مهمة إلى سطح القمر وتعزيز موقعها كقوة فضائية بكلفة متدنية.

وكان مسبار «شاندريان-2» تحطم على سطح القمر في أيلول/سبتمبر خلال محاولة الهبوط عليه.

وقدر سيفان أن تكلف المهمة الجديدة 35 مليون دولار.

من جهة أخرى، قال سيفان إن الهند اختارت أربعة رواد للمشاركة في أول مهمة مأهولة للبلاد في المدار التي يتوقع أن تحصل في منتصف 2022.

وسيبدأ الرواد الأربعة تدريباتهم في روسيا في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتندرج هذه المهمة في إطار المشاريع اللافتة المقررة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن بريطانيا.