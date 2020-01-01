شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملهم الخيال العلمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي سيد ميد، الفنان الطليعي وراء فكرة «بلايد رانر»، الذي ألهم عالم الخيال العلمي بتصاميمه عن 86 عاماً على ما جاء على صفحته على «فيسبوك».
وعمل ميد أيضاً على أفلام مثل «إليينز» و«ترون» و«ستار تريك: ذي موشن بيكتشر». وتوفي إثر صراع مع سرطان الغدد اللمفاوية.
وباشر ميد مسيرته المهنية في التصميم الصناعي في قطاع السيارات والإلكترونيات وعمل لحساب «فورد» و«كرايسلر» و«سوني» و«فيليبس» قبل الانتقال إلى الأفلام.
وشارك ميد في السنوات الأخيرة في أفلام مثل «ميشن إمبسبل 3» و«إليزيوم» والجزء الثاني من «بلايد رانر 2049» في 2017.
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