شاهد .. 60 ألفاً غادروا جسر الملك فهد إلى البحرين في ليلة رأس السنة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكّدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الجسر شهد عبور نحو 60 ألف مسافر باتجاه مملكة البحرين في ليلة رأس السنة بكل انسيابية.

وقالت المؤسسة إن حركة عبور المركبات، أمس الثلاثاء، وهي أخر ليلة في عام 2019م، شهدت انسيابية تامة، رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين التي تجاوزت 101 ألف مسافر بالاتجاهيْن.

وذكرت أن عدد المسافرين باتجاه مملكة البحرين، أمس الثلاثاء، بلغ 59729 مسافراً غادروا بكل انسيابية وبجهود كبيرة من الإدارات العاملة في كلا الجانبين السعودي والبحريني.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الثلاثاء، وهي ليلة رأس السنة الجديدة 2020، مقطع فيديو يوضح فيه مدى ازدحام مركبات المسافرين عبر جسر الملك فهد باتجاه البحرين؛ لتصادف وقت انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وبداية إجازة منتصف العام مع بداية العام الجديد 2020م.