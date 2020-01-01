شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر 32 يوما وعام 2019 لم ينتهى بعد وفقا لجوازات مطار الخرطوم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب خطأ فى ختم الجوازات فى مطار الخرطوم بالسودان، بإضافة يوم لشهر ديسمبر 2019، ليصبح عدد أيامه 32 يوما بدلا من 31، فى حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعى، وأكد مصدر فى الجوازات السودانية، أن الخطأ كان فى ختم الجوازات بأحد المراكز وتم حلها، وفقا لموقع الكويتية.





وانتشرت الصورة بشكل كبير على عدد من صفحات السوشيال ميديا، وسط عدد كبير من تعليقات المغردين على الصورة، حيث قال أحدهم :نظرا لتعذر رؤية هلال يناير فقد اتمت السودان شهر ديسمبر 32 يوما"، وعلق مغرد أخر أن مطار الخرطوم يحب عام 2019 بشكل كبير ولا يرغب فى الانتهاء منه.









وبعيدا عن خطأ صورة الختم، فاحتفلت السودان مساء أمس وفى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بدخول العام الجديد 2020 بمجموعة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة الخرطوم، بعد عام طوت فيه البلاد صفحة الإخوان ونظام عمر البشير.

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عمت الاحتفالات مختلف العواصم العربية ترحيبا برأس السنة الميلادية الجديدة 2020، وتنوعت مظاهر الاحتفال بين البلدان بين الحفلات الموسيقية والغنائية التى يشارك فيها نجوم الغناء فى الوطن العربى وإطلاق الألعاب النارية فى عروض مميزة، التى تجذب عدد كبير من المواطنين للمشاهدة والاستمتاع بها فى اول أيام العام الجديد.

وكان بنك السودان المركزى قد أعلن أن سياساته، فى عام 2020، ستتخذ نهجا جديدا من حيث الشكل والمضمون، يقوم على الاهتداء بأفضل الممارسات فى البنوك المركزية فى العالم، وقال بنك السودان المركزي، فى بيان مساء الثلاثاء، إن سياسات البنك تركز على الأهداف الرئيسية للبنك، من حيث الاستقرار النقدى والاستقرار المالي، وأن سياسات البنك استندت على الوثيقة الدستورية الانتقالية، والقوانين واللوائح السارية ذات الصلة، وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وأهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وموجهات ومؤشرات موازنة العام 2020