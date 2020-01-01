شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الفرقة 82 بالجيش الأمريكى تغادر قاعدة فورت براج متجهة إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المجموعة الأولى، من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة 82 المحمولة جواً، التابعة للجيش الأمريكى، والمتجهة إلى الكويت، لمغادرة قاعدة فورت براج، بولاية نورث كارولينا، و التى تقع على شاطئ المحيط الأطلسى شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أعلن أن البنتاجون سيرسل فورا حوالى 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة فى العراق.



اجتماع الفرقة 82 التابعة للجيش الامريكى بقاعدة فورت براج

ويتظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح الاثنين الماضى، احتجاجا على قصف أمريكى استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبى قبل يومين.



إستعدادات أحد أفراد الفرقة 82 التابعة للجيش الامريكى

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى، فى بيان الأربعاء، إنه سيتم نشر حوالى 750 جنديا فى المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسئول أمريكى قال فى وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندى إلى الكويت المجاورة للعراق، وأضاف أن هناك "قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها فى الأيام المقبلة.

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استعدادات أحد أفراد الفرقة 82 قبل مغادرته قاعدة فورت براج

بدوره قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد ولا يتوقع حربا مع إيران، مؤكدا أن مشاة البحرية تعاملوا مع الوضع فى العراق جيدا، كما وجه ترامب الشكر للحكومة العراقية على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية فى العراق، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر أن واشنطن أرسلت نحو 750 جنديا لتأمين السفارة الأمريكية فى العراق على الفور بعد المظاهرة، كما أكد أن هناك قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها فى الأيام القليلة القادمة.