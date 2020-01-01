شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك: مقتل 4 من جنود الجيش اليمنى بكمين فى أبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 جنود من الجيش اليمنى مصرعهم بعد أن نصب لهم مسلحون تابعون للمجلس الانتقالى الجنوبى كمين بمحافظة أبين وفق ماتم نشره بموقع "سبوتنيك".

يذكر أن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، ألعن منذ أيام قليله مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، فى محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامى للجيش اليمنى فى تغريدة على حسابه فى "تويتر"، أن "الجيش نفذ كمينا محكما للحوثيين في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)"، وأكد الجيش اليمنى مقتل وإصابة 9 من عناصر الحوثيين جراء الكمين".

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كانت ميليشيا الحوثى، جددت، اليوم الخميس، قصف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن، والتي تحوي آلاف الأطنان من القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمى.

وذكر الإعلام العسكرى للقوات المشتركة في اليمن - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيا الحوثى أطلقت قذيفة مدفعية (هاون) عيار 120 على مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن المطاحن يوجد فيها 51 ألف طن من الدقيق والحبوب التي تمت تنقيتها مؤخرًا وينوي برنامج الغذاء العالمي توزيعها على المناطق المحتاجة.

وتضم مطاحن البحر الأحمر مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، وتقع قرب خطوط التماس.

وسبق للميليشيا الحوثية أن استهدفت مطاحن البحر الأحمر - عدة مرات - بقصف مباشر تسبب في احتراق اثنتين من صوامع الغلال وإتلاف القمح فيهما، كما منعت الفرق الأممية من الوصول إليها أكثر من مرة، قبل أن يتمكن وفد أممي مؤخرًا من الوصول إليها وإصلاحها، عقب تلف كميات من القمح المخزن.