السعودية تعلن تسلم 6 أسرى كانوا محتجزين لدى الحوثيين

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، الأربعاء، عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بـ"وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالعاصمة الرياض".

بدورها، قالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول التعاون الخليجي، عبر حسابها على تويتر: "أشرفنا على إفراج وتيسير إعادة 6 سعوديين محتجزين من اليمن إلى ذويهم في السعودية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تسليمها 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في "إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل".

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وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.