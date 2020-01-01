التحالف يعلن وصول 6 أسرى سعوديين إلى الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن التحالف العربي لدعم الشرعة في اليمن وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالعاصمة، الرياض. وثمن التحالف الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.

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