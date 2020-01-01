«المرور » تحذر من غرامة مالية لمخالفة رمي أجسام خارج المركبة

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء من مخالفة رمي أجسام خارج المركبة . وأكدت ” المرور ” في انفوجرافيك توعوي أن عقوبة المخالفة تُحدد بالغرامة بمبلغ يتراوح بين 300 إلى 500 ريال . وتواصل ” المرور ” رسائلها التوعوية حرصاً على تيسيير حركة المرور واتباع تعليمات السلامة والحفاظ على المظهر الحضاري في كافة الطرق .

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