شرطة الزلفي تقيم حفلا لتكريم المتقاعدين

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – حسان الطريقي : تصوير عبدالرحمن الطريقي : أقامت شرطة محافظة الزلفي في يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٥ / ١٤٤١ ھ ممثلة بمديرها العميد / عبدالله بن فهد العيدان ونائبه العقيد / مسفر بن سلطان بن قويد وجميع العاملين فيها من عسكريين ومدنيين حفلا تكريميا للمتقاعدين منها لعام ١٤٤٠ – ١٤٤١ هـ وذلك وفاء وعرفانا لما قدموا من خدمة جليلة للوطن .
والمكرمون هم :
١ – عقيد : عبدالعزيز محمد المقحم مدير شعبة دوريات الأمن بمحافظة الزلفي
٢ – رئيس رقباء : محمد عبدالرحمن العتيق
٣ – رئيس رقباء : عبدالمحسن محمد الداوود
٤ – رئيس رقباء : صالح سالم الهيشة
٥ – رئيس رقباء : عادل محمد المنصور
٦ – رقيب اول : سليمان ناصر الحميداني
٧ – رقيب اول : منصور صقير المطيري
٨ – رقيب اول : عبدالعزيز مشعل بن سقيان
٩ – رقيب اول : شافي غلاب بن سقيان
١٠ – وكيل رقيب : سحيم حازم الشلوي
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