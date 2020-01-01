شرطة الزلفي تقيم حفلا لتكريم المتقاعدين

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – حسان الطريقي : تصوير عبدالرحمن الطريقي : أقامت شرطة محافظة الزلفي في يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٥ / ١٤٤١ ھ ممثلة بمديرها العميد / عبدالله بن فهد العيدان ونائبه العقيد / مسفر بن سلطان بن قويد وجميع العاملين فيها من عسكريين ومدنيين حفلا تكريميا للمتقاعدين منها لعام ١٤٤٠ – ١٤٤١ هـ وذلك وفاء وعرفانا لما قدموا من خدمة جليلة للوطن .

والمكرمون هم :

١ – عقيد : عبدالعزيز محمد المقحم مدير شعبة دوريات الأمن بمحافظة الزلفي

٢ – رئيس رقباء : محمد عبدالرحمن العتيق

٣ – رئيس رقباء : عبدالمحسن محمد الداوود

٤ – رئيس رقباء : صالح سالم الهيشة

٥ – رئيس رقباء : عادل محمد المنصور

٦ – رقيب اول : سليمان ناصر الحميداني

٧ – رقيب اول : منصور صقير المطيري

٨ – رقيب اول : عبدالعزيز مشعل بن سقيان

٩ – رقيب اول : شافي غلاب بن سقيان

١٠ – وكيل رقيب : سحيم حازم الشلوي

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