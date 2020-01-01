ارتفاع أسعار البنزين في 3 دول خليجية في يناير 2020

صحيفة الخليج الالكترونية ارتفعت أسعار البنزين رسميا بدءً من شهر يناير الجاري 2020 ، في 3 دول خليجية هم عمان والإمارات وقطر. وقامت الدول الثلاث بتثبيت سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، وسعر الديزل عند نفس مستوى الأسعار المحددة لشهر ديسمبر الماضي. وجاءت أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يناير 2020 كالتالي : بنزين ممتاز : السعودية (2.05 ريال) – الإمارات (2.24 درهم) – قطر (1.90 ريال) – البحرين (200 فلس) – عمان (222 بيسة) – الكويت (105 فلس)

بنزين عادي : السعودية (1.50 ريال) – الإمارات (2.05 درهم) – قطر (1.75 ريال) – البحرين (140 فلس) – عمان (211 بيسة) – الكويت (85 فلس)

الديزل : السعودية (0.47 ريال) – الإمارات (2.38 درهم) – قطر (1.85 ريال) – البحرين (120 فلس) – عمان (240 بيسة) – الكويت (115 فلس)

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