شرطة الرياض تطيح بمواطنيْن تورطا بجرائم سرقة المنازل

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنيْن تورطا في ارتكاب جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من جواهر ومصوغات ذهبية وممتلكات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن ضبط المتهمين وهما مواطنان كلاهما في العقد الثالث من العمر.

وأضاف، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب سبع جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب 900 ألف ريال حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.