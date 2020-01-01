الشورى يطالب هيئة الاتصالات بدراسة إنشاء شبكة إنترنت وطنية

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب مجلس الشورى، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية.

ودعا المجلس في جلسته أمس، هيئة الاتصالات، إلى التنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لدراسة إمكانية إنشاء الشبكة وذلك لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.

وشدد المجلس على ضرورة وضع الهيئة التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها، مؤكدا على قراره السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها .

كما طالب المجلس بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود للحد من رسائل النصب والاحتيال.