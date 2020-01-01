- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.. اختراق حساب ماريا كاري على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اخترق قراصنة حساب المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.
وقال موقع "هوليوود ريبورتر" الإلكتروني إنه "من الواضح أنه جرى إرسال تغريدات غير لائقة من حساب كاري (50 عاما)، التي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على "تويتر"، عشية رأس السنة الجديدة".
وذكر الموقع المعني بأخبار المشاهير، الأربعاء، أن من بين التغريدات التي أرسلت، إشارات إلى نجم الراب الأمريكي إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم.
حسب الموقع، أشارت رسائل أخرى إلى جماعة "تشاكلينج سكواد"، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.
وقال متحدث باسم "تويتر" لموقع "ذا هوليوود ريبورتر": "أغلقنا الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حاليا في الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.. اختراق حساب ماريا كاري على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.