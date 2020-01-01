دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy M21 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرض تقرير جديد مواصفات وتصميم هاتف سامسونج القادم Galaxy M21، الذي يكشف عنه قريباً مع كلاً من هاتفي M11 وM31.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق الجيل الأول من هواتفها المتوسطة للعام 2020، ولقد رصدت كلاً من هواتف Galaxy M21، وGalaxy M11 وأيضاً Galaxy M31 في تسريبات مؤخراً إستعرضت بعض من تفاصيل هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

ويظهر هاتف Galaxy M21 في التسريبات بنموذج رقم SM-M215F، حيث يتميز الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M21 يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI 2.0، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9610 أو9611، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم مربع لوحدة الكاميرة.

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من جانب أخر إستعرضت التسريبات المصورة إختيارات الألوان التي ستتوفر لكلاً من هواتف Galaxy M21، وGalaxy M11 وأيضاً Galaxy M31، حيث يتوفر الثلاثة إصدارات بكلاً من ألوان الأزرق والأسود، بينما يتوفر إختيار ثالث في الألوان مختلف في كل إصدار، حيث يأتي هاتف M11 باللون البنفسجي، ويتوفر هاتف M21 باللون الأخضر، بينما يأتي هاتف M31 باللون الأحمر.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستوفر مزيد من الإختيارات في الألوان عند إطلاق الهواتف رسمياً إلى الأسواق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدارات المتوسطة الجديدة من سامسونج خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 الذي يعقد في شهر يناير الجاري.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy M21 قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.