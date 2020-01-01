شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبى" تنقل أكثر من 2.1 مليون راكب خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدولة الإمارات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2020 وصل إلى مليونين و126 ألفا و417 راكبا، بزيادة بلغت 3.6% من إجمالي عدد ركاب الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (907) ألفاً (411) راكبا، فيما نقل الترام (37) ألفا و(150) راكبا، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة (440) ألفاً و(521) راكباً. أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (689) ألفا و(212) راكباً، ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (52) ألفاً و(123) راكباً، وذلك وفق وسائل إعلام إماراتية.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، مجموعة من الصور أثناء احتفالات دبى برأس السنة، حيث انتشرت الألعاب النارية وأضاءت السماء بالألوان معلنا ميلاد عام جديد، وعلق بن راشد على الصور، قائلا:"احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020 .. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي .. وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا.. شكرا لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل .. والحماية .. والإعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكرا لفريق عمل دبي".

كما احتفلت مدينة دبى، بالعام الجديد 2020، بتشكيل من 14 رجل مظلى يحلقون فى محيط برج خليفة ونشر المكتب الإعلامى حكومة دبى فيديو، وعلق قائلاً :" ضمن احتفالات دبى بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلى "wing suit skydivers" يحلقون فى محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية".

وتجتذب عروض الألعاب النارية التى تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، وكانت قد أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أنه سيكون هناك عروض ضخمة للألعاب فى كل من أبوظبى ودبى والشارقة.. إضافة إلى العرض الذى تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة فى "جينيس للأرقام القياسية".

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