شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد العراقى يدعو المحتجين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق المحتجين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، حيث بدأ المتظاهرون العراقيون في الانسحاب التدريجي من أمام السفارة، وذلك بعد اقتحامهم لحرم السفارة أمس الثلاثاء، وذكر الحشد - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء : "ندعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احترامًا لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك؛ حفاظًا على هيبة الدولة "، مشيرًا إلى أن هناك أنباءً عن تحديد مكان اعتصام جديد للمتظاهرين قرب فندق بابل.

وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي قد أكد، أمس الثلاثاء، أن القوات العراقية مستمرة في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته.

يذكر أن دان سكافينو أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤول التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، نشر فيديو يظهر كيف تم إنزال عشرات من عناصر المارينز داخل السفارة الأمريكية في بغداد. وفق ما جاء بــ" العربية نت "

وكتب سكافينو على حسابه بتويتر، "مشاة البحرية الأميركيةMV-22 تنزل فرقة من القوات الخاصة (فرقة مشاة البحرية ذات الأغراض الخاصة للاستجابة للأزمات) – التابعة للقيادة المركزية لقوات المارينز في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ، العراق".

وأوضح الفيديو الذى تم نشره نزول العشرات من القوات الخاصة من طائرات هيلكوبتر رابضة داخل السفارة في العاصمة الأميركية، بعد أن تعرضت يوم الثلاثاء لمهاجمة من قبل أنصار فصائل عراقية موالية لإيران و الحشد الشعبى.

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وكان وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أعلن أن البنتاجون سيرسل فورا حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق.

وقال إسبر في بيان الأربعاء، إنه سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور"، وبدا أنه يؤكد بذلك معلومات مسؤول أمريكي قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إلى الكويت المجاورة للعراق. وأضاف أن هناك "قوات إضافية جاهزة ليتم نشرها في الأيام المقبلة.

وقامت قوات الأمن بمحيط السفارة الامريكية بالعاصمة العراقية بغداد بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.

وكان المحتجون بمحيط حرم السفارة الامريكية قامو بحرق عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

جاء ذلك إحتجاجا على القصف الامريكي في العراق وسوريا مما أسفرعن سقوط 25 قتيل وعشرات الجرحى فى حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.