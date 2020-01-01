ما هي فوائد أكل الشوكولا أثناء الحمل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت نتائج دراسة جديدة عُرضت مؤخراً أثناء الاجتماع السنوي لجمعية الأمومة والطب الجنيني في أتلانتا ان تناول الحامل 30 غراماً من الشوكولا كل يوم أثناء الحمل يفيد نمو الجنين وتطوره. ولم تتضمن أية قائمة للأطعمة الممنوعة وقت الحمل الشوكولا من قبل، وتفتح نتائج هذه الدراسة الباب أمام الحوامل لأكل الشوكولا باطمئنان.



وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن مادة الفلافانول التي تحتويها الشوكولا ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وخفض نسبة الكولسترول بالدم. وكلما كانت نسبة الكاكاو أعلى في الشوكولا كلما زادت نسبة الفلافانول. وترتفع نسبة الكاكاو في أنواع الشوكولا الداكنة.

ومن فوائد أكل الشوكولا أثناء الحمل تقليل مخاطر الإصابة بتسمم الحمل، نتجية خفض ضغط الدم المرتفع لدى الأم.

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وشاركت في أبحاث الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة لافال في مدينة كيبك الكندية 129 امرأة حامل، خلال الفترة من الأسبوع 11 إلى 14 من الحمل. وكانت فحوصات الحمل لديهن قد بينت تزايد مخاطر الإصابة بتسمم الحمل نتيجة زيادة تدفق الدم إلى الجنين عبر المشيمة، بسبب ارتفاع ضغط الأم.

قامت المشاركات باستهلاك 30 غراماً من الشوكولا منخفضة ومرتفعة الفلافانول يومياً، لمدة 12 أسبوعاً، وبينت الفحوصات انخفاض تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين بمعدل أكبر من المتوقع.

وأظهرت نتائج الدراسة تحسن وظيفة المشيمة نتيجة أكل الشوكولا بانتظام، وتراجع مخاطر إصابة الحوامل بتسمم الحمل.

ونظراً لأن اختيار المشاركات في هذه التجربة كان عشوائياً، يعتزم الباحثون إعادة تجربة تأثير الشوكولا وفق معايير أكثر انضباطاً من الناحية العلمية لمعرفة تأثير الشوكولا بأنواعها على خفض المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى الحوامل.

وتقتصر المحاذير المتعلقة بكمية الشوكولا المسموح بها للحامل على مبدأ عدم الإفراط في تناول الدهون والكافيين، بخلاف ذلك تعتبر الجرعات المعتدلة من الشوكولا بأنواعها مفيدة للأم والجنين.