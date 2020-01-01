ماذا يحدث لجسدكم اذا شربت عصير الجزر على الريق.. فوائد مذهلة تجهلونها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يحتوي عصير الجزر على الكثير من المضادات للأكسدة كالبيتا كاروتين وفيتامين أ، ج و ه الذي يساعد على نمو العين والجلد ويحتوي أيضاً على الأملاح المعدنية كالفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، ويستخدم عصير الجزر في الحساء والشراب. علاوة على ذلك فإن الإستهلاك اليومي لعصير الجزر على الريق يعمل على تأخير الشيخوخة وبعض مشاكل الجلد ويلعب دوراً مهماً في العناية بالبشرة. لذلك في هذا المقال من صحتي سنكشف لكم عن فوائد تناول هذا العصير على الريق.



فوائد عصير الجزر على الريق

- في التنحيف: إن تناول الجرز على الريق الى جانب غذاء متكامل يساعد على تخسيس الجسم ويفضل أيضاً خلطه مع بعض العصائر الأخرى كعصير الليمون أو الشمندر أو السبانخ ويجب عدم تناوله بكثرة أثناء النهار لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

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- عند الأطفال: إذا تم تناول عصير الجرز عند الصباح مع الحليب عند الأطفال الرضع يمنحهم الكثير من الفيتامين أ لأنه المصدر الأفضل لهذا الفيتامين.

- في حال الإمساك: يحتوي عصير الجزر على الكثير من الزيوت الملينة للأغشية المخاطية ويساعد بدوره على إكمال عملية الهضم بشكل سلس كما وأنه يحتوي على البيتاكاروتين المضاد للأكسدة ما يجعل البراز أكثر ليونة لذلك ينصح بتناول كوب في الصباح لكل الأشخاص الذين يعانون من الإمساك الصباحي.

- النظر: لكثرة ما يحتوي الجزر على فيتامينات ومعادن يعتبر من المأكولات الأكثر إفادة للعين لأن الفيتامين أ والبتيكاروتين يزداد تركيزاً بنسبة عشرة مرات حين يتحول هذا الأخير الى عصير من تناوله بشكل الصلب.

وننصح ايضاً المرأة الحامل بأن تشرب عصير الجزر على الريق ما ينفعها كثيراً والجنين ايضاً.