شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطعام الذي يقوي الذاكرة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في مراحل حياة الإنسان، ابتداءاً من مراحل الدراسة الابتدائية، الثانوية، الجامعية، وصولاً إلى مرحلة العمل وما بعدها، يكون بحاجة كبيره لتكون ذاكرته حديدية، حاضرة في جميع الأوقات.



وليس ذلك فقط، فالذاكرة هي صديقة الفرد، يحتاج لوجودها واسترجاعها في كل لحظة من لحظات يومه، ناهيك عن أن ضعف الذاكرة دائماً ما يضع صاحبه في مشاكل كثيرة، سواءً مع نفسه أو مع الأشخاص من حوله، أو حتى مع أعماله ومهامه التي تحتاج إلى دقّة واهتمام بشكل مستمر.

يقوم بعض ممن يعانون من هذه المشكلة باتباع طرق واجراءات مؤقتة لمساعدة ذاكرتهم الضعيفة، بينما يبحث الاخرون لعلاج هذه المشكلة عن طريق تناول الأطعمة التي قد تساعدهم بالتخلص جذرياً من مشكلة ضعف الذاكرة، وقد وُجِدَ أن هذه الحل هو من الحلول الأكثر فاعلية، وهذه الأطعمة التي قد تساعدك لمحاربة النسيان ومنها:

- الأطعمة التي تقوي الذاكرة الشاي الأخضر: يحافظ الشاي الأخضر على صحة الدماغ ونشاطه، وبالتالي فهو يحارب النسيان ويساعد في تنشيط الذاكرة بشكل كبير جداً.

- إكليل الجبل: يساعد شرب المغلي من هذه العشبة بين الحين والاخر في إنعاش الذاكرة والتأخير من مرحلة النسيان مع تقدم المراحل العمرية.

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- الأطعمة التي تحتوي على الدهون الغير مشبعة، مثل دهون الأوميغا 3، وهذه النوع نجده موجود بنسبة كبيرة في المكسرات، والفول السوداني، وأسماك السردين، والتونا حيث أن لها تأثير مباشر في تنشيط خلايا الدماغ، وزيادة تركيزه وفاعليته، ودائماً ما ينصح الطلاب بالإكثار منها أثناء أوقات الدراسة والتحضير للامتحانات.

- ينصح بإعداد سلطات تحتوي على الطماطم والخس والجزر والليمون والبصل الجاف أو ما يسمى بالبصل الأحمر، حيث يكون الفرد قد جمع بين الخضراوات الأكثر تأثيراً على الذاكرة، إذ تشتمل هذه السلطة المتكامله على وجود فيتامينات عديده، وأحماض كثيرة مثل حمض الفوليك، ومواد مضادة الأكسدة مثل تلك التي تحتوي عليها الطماطم بشكل كبير، إذ إنّها تحافظ على خلايا الدماغ من التلف وتعطيها عمراً أطول.

- الاهتمام بالفواكه والخضراوات وأصناف الطعام التي تحتوي على عنصر الحديد بنسب كبيرة، حيث إنّك باهتمامك بقوة دمك تساعد في تنشيط دماغك، وبالتالي أنعاش ذاكرتك، وعنصر الحديد يتوفر بنسبه هائلة في اللحوم الحمراء والعدس والطماطم، كما يتوفر في الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس والملفوف والملوخية.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي بشكل كبير على فيتامين سي بشكل خاص، حيث أنها أيضاً تساعد في رفع قوة الدم وبالتالي محاربة النسيان، وهذا الفيتامين يتواجد بشكل كبير في الفليفلة الحلوه، البرتقال والليمون والجريب فروت، الخضراوات الورقية مثل الرشاد والبقدونس، الفراولة، الكيوي.

- الإكثار من تناول البيض، حيث أن له فاعلية كبيره في تقوية الذاكره لاحتواءه على عنصري المنجنيز والفسفور، واللذان يعتبران من أكثر العناصر فائدة لتقوية الذاكرة ومحاربة مشاكلها.

- مشتقات الألبان: الحليب والألبان والأجبان تحتوي على فيتامين B12 بشكل كبير، وهو الفيتامين المفيد جداً لتنشيط الذاكرة وتعزيزها.

- الفواكه المجففة كالزبيب والمشمش المجفف وغيرها.

- تجنب الاعتماد في نظامك اليومي على تناول وجبات الأكل السريعة، حيث أنّها تكون شبه خالية من العناصر الغذائية المفيدة لتحسين الذاكرة والتي ذكرناها أعلاه، حاول قدر الإمكان تناول طعامك المنزلي الصحي مضافاً إليه العناصر الغذائية المفيدة للتخلص من مشكلة النسيان وضعف الذاكرة.