هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن صندوق تغليف ومواصفات Watch Color من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت أحدث التسريبات المصورة لصندوق تغليف ساعة شاومي الذكية القادمة Watch Color، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الساعة الذكية في 3 من يناير.
حددت شركة شاومي يوم 3 من يناير للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Watch Color، ولقد كشف الصور المسربة لصندوق تغليف الساعة الذكية عن نظام تشغيل Wear OS مع شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل.
وتأتي Watch Color من شاومي مع بطارية بقدرة 420 mAh، كما تدعم تقنية NFC، مع دعم تقنية GPS، وأيضاً GLONASS، ومن المقرر أن تتميز ساعة Watch Color بتصميم مقاوم للماء عند عمق 50 متر، وتدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0 منخفض الطاقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل السعر الذي تنطلق به ساعة Watch Color في الأسواق إلى جانب إختيارات الألوان المتاحة للساعة الذكية وأيضاً موعد توفرها في الأسواق في 3 من يناير.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن صندوق تغليف ومواصفات Watch Color من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.
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