شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: صواريخ فراغية تقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال فn مدينة سرمين شرق إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال مصرعهم فى مدينة سرمين شرق إدلب بسوريا بسبب صواريخ فراغية تم إطلاقها، وفق ما تم ذكر في خبر عاجل بفضائية الحدث، وكان لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 4 أخرين فى إنفجار سيارة بقرية سلوك بريف الرقة بسوريا منذ قليل وفق ما ذكرته فضائية "الحدث" في خبر عاجل لها.

يذكر أنه وصلت 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولى إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دير الزور السورية، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر "الوليد" الحدودي مع إقليم كردستان العراق ،وأشار إلى أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعى؛ دعمًا لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة (هيمو) بالقامشلى والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

وكان التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، جدد فى وقت سابق عزمه على هزيمة تنظيم "داعش" على المدى الطويل، داعيًا إلى تجنب أى ثغرات أمنية شمال شرقى سوريا يمكن أن يستفيد منها التنظيم الإرهابي.

وحث وزراء خارجية التحالف الدولى ضد داعش، فى بيان نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، جميع الجهات الفاعلة شمال شرقى سوريا، على توخى الحذر من تهديدات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعا إلى الحفاظ على النتائج التى حققها التحالف، والعمل معا ضد أى تهديد للنتائج التى تحققت.

وأضاف التحالف الدولى ضد داعش، وشركاؤه فى قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، أنه سيستمر فى تدريب وتقديم المشورة والدعم للقوات الشريكة الشرعية فى المنطقة التى تشارك فى القتال ضد خلايا وشبكات داعش المتبقية فى سوريا والعراق، بما ينسجم مع القانون الدولي.

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وأكد التحالف الدولى ضد داعش، فى بيانه، على أهمية ضمان مساءلة جميع الإرهابيين ومؤيدى داعش، مشيرا إلى أنه يلزم نفسه بتشجيع احتجازهم الآمن والإنسانى وتقديمهم إلى العدالة.

كما أكد على التزامه بوضع آليات فعالة أو دعم الآليات القائمة لضمان مساءلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالتنسيق الوثيق مع بلدانهم الأصلية.