شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية مسؤولية بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقى محمد الحكيم أن حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها مسؤولية العراق التى تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف.

قال وزير الخارجية العراقى فى تدوينة له عبر "تويتر" إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وسلامة الموظفين والمنشآت، مضيفا "وصلت رسالة المحتجين وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة."

إلى ذلك، دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع فى تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية فى العراق، أو إلغائها وتنظيم أخرى جديدة أن اقتضت الحاجة، على أن تكون جميع تلك القوات تحت إدارة وقيادة الدولة العراقية، وقال علاوى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "نشدد على ضرورة تحصين القرار السيادى العراقى وإبعاده عن أى تأثيرات جانبية"، مجددًا رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحًا لصراع النفوذ والمصالح الخارجية، وأن يكون أبناؤه ضحية لذلك الصراع.

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يذكر أن قوات الأمن بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية،بغداد قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين بمحيط السفارة.

وكان المحتجون بمحيط حرم السفارة الأمريكية قاموا بحرق عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلى، وزعيم ميليشيا بدر هادى العامرى أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

جاء ذلك احتجاجا على القصف الأمريكى فى العراق وسوريا مما أسفرعن سقوط 25 قتيلا وعشرات الجرحى فى حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

ووفقا لوكالة " رويترز " كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت عن ضرب 5 أهداف فى العراق وسوريا تحت سيطرة مجموعة شبه عسكرية تدعمها إيران الأحد الماضى انتقاما لهجوم صاروخى أسفر عن مقتل أمريكى كان ضمن القوات المتواجدة فى قاعدة (كى وان) قرب مدينة (كركوك) العراقية.