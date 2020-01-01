شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل أول محطة نووية إماراتية فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن أول محطة نووية في الإمارات ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا.

وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول.

وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، في غضون بضعة أشهر.

Advertisements

وأبلغت المؤسسة الصحيفة، أن "الخطوة هي بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي".

وكانت رويترز أوردت، في نوفمبر 2019، أنه من المرجح صدور الرخصة خلال الربع الأول من 2020.

وستكون "براكة" أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها بأربعة مفاعلات قدرتها 5600 ميغاوات.

وتبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار، وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو).