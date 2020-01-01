خالد الهيل: حمد بن خليفة "عاق الوالدين" وأكثر شخص منبوذ فى الوطن العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، رسالة إلى العالم العربى من المسئولين ورجال السياسية وحتى المواطنين بالتعلم من قصة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى كأحد النماذج العربية المعبرة عن عقوق الوالدين وأبشع صورها التى تمثلت فى انقضاض الابن على حكم الوالد واتهامه بالسرقة وما تبعها من حبسه طمعا فى الجلوس على كرسى الحكم، مؤكدا أن حمد بن خليفة الأمير السابق لقطر أكثر شخصية منبوذة فى العالم العربى.

وغرد خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، فى تعليق عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا "كيف تمر سنة جديدة ولا نعتبر من قصص عقوق الوالدين، العاق تمسكن حتى تمكن وانقض على حكم والده واتهمه بأنه حرامي سارق ولم يكتفى بذلك بل وطالب بالقبض عليه عن طريق الانتربول الدولى وشهر به حتى أنه أمر بحبسه في حمام الطائرة.. إنه أكثر شخص منبوذ في الوطن العربي أنه حمد بن خليفة آل ثاني".



خالد الهيل يهاجم حمد بن خليفة أمير قطر السابق

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يذكر أن خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، كشف عن تصاعد حالة الاحتقان لدى الشعب القطرى من رأس نظام الحمدين تميم بن حمد، وقال "الهيل" فى بيان نشره على صفحته بموقع التدوين الصغير "تويتر" :"ما على الرسول إلا البلاغ، وصلتنا رسالة من شخص نافذ في قطر مفادها أن الاحتقان الداخلي فى قطر زاد، وظهرت بوادر التمرد في المؤسسات الحكومية والعسكرية وضاق الشعب ذرعا من تصرفات النظام القطري الطفولية".

وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية: "لذلك لديهم – أى النظام القطرى- حل من الاثنين، الأول أن يتطوعوا بالاعتذار والاعتراف بالذنب وحل اساس المشكلة، أما الحل الثانى يتم تطويعهم".

وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أكد أن الدوحة تواصل استغلالها للمنطقة العربية لتحقيق نفوذها وتعويض خسائرها الباهظة من دعمها مالياً لإيران وتركيا، موضحا أن النفط الليبى سبب إصرار تنظيم الحمدين فى دعم فائز السراج بكل قوته.