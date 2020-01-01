فصائل عراقية مسلحة ترشق سفارة أمريكا فى بغداد بالحجارة.. وتستعد للاعتصام

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وتثير الاحتجاجات أيضا، غموضا بشأن استمرار وجود القوات الأمريكية بالعراق.
وتظاهرت حشود، أمس الثلاثاء، احتجاجا على غارات جوية أمريكية مميتة استهدفت قواعد جماعة مسلحة، وأشعل المحتجون النار فى موقع أمنى وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا المجمع الرئيسى الضخم للسفارة.
ونصب المتظاهرون، خياما الليلة الماضية، ومكثوا خارج أسوار السفارة، وقال شهود من رويترز إن المحتجين شرعوا صباح اليوم الأربعاء فى جلب الطعام وأدوات للطبخ وحشايا للنوم، مما يشير إلى اعتزامهم البقاء لمدة طويلة.
وتفاوض ضباط كبار بالجيش العراقى مع المحتشدين خارج السفارة، فى محاولة لإقناعهم بالمغادرة، لكن دون جدوى، وتضغط واشنطن على القادة العراقيين لضمان أمن موظفى السفارة.
وتمثل الواقعة، تصعيدا حادا لصراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، وكلاهما له نفوذ كبير فى العراق، بينما تتحدى احتجاجات واسعة النظام السياسى العراقى بعد نحو 17 عاما من الغزو الأمريكى الذى أطاح بصدام حسين.
جاءت الاحتجاجات، بعد غارات جوية أمريكية، يوم الأحد، على قواعد تديرها كتائب حزب الله المدعومة من إيران داخل العراق، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلا على الأقل وإصابة 55 آخرين.
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