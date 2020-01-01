شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد: أكثر من مليونى إنسان احتفلوا برأس السنة فى شوارع دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العالم مساء أمس برأس السنة الجديدة، حيث كانت الاحتفالات حول العالم مميزة هذا العام، كونها بداية عقد جديد، وقد تألقت مدينة دبى، بما تم تقديمه أجواء مبهرة ومبهجة لزوارها في ليلة رأس السنة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، نشر مجموعة من الصور أثناء احتفالات دبى برأس السنة، حيث انتشرت الألعاب النارية وأضاءت السماء بالألوان معلنا ميلاد عام جديد.

وعلق بن راشد على الصور قائلا: "احتفلت دبي أمس مع العالم بقدوم عام 2020 .. احتفل أكثر من مليوني إنسان في شوارع دبي .. وشاهد حوالي المليار إنسان احتفالاتها أيضا.. شكرا لكل من ساهم في التنظيم.. والتنقل .. والحماية .. والإعلام ... وتوفير السلامة للجميع .. شكرا لفريق عمل دبي".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد استقبل العام الميلادى الجديد 2020، بنشر قصيدة جديدة من أشعاره بعنوان "بداية الخمسين"، والتى أهداها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، حيث نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرفقه بصورة تجمع بين حاكم دبى وولى عهد أبوظبى.



القصيدة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، اعتاد على تنظيم القصائد فى العديد من المناسبات الرسمية والخاصة للتعبير عن محبته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفى قصيدته الجديدة "بداية الخمسين"، قال:

بداية الخمسين ..

آمنتْ باللهْ ومنْ يومِنْ بهْ يكسَبْ رضاهْ

ومـنْ عـاشْ باللهْ ولـلهْ تَـصدِقْ أحلامهْ

Advertisements

مـتجَرهْ رابـحْ وإذا يـعطى فـيبهِرْ عطاهْ

ومــنْ حـبِّـهْ اللهْ نـصَرْهْ ورفَّـتْ أعـلامهْ

والـوقتْ يـجرى مـايتوَقَّفْ ومِـبعِدْ مداهْ

وعـنـدى الـوِطَنْ سـيِّدٍ والـكلْ خِـدَّامِهْ

وفـى كِلْ عامٍ هدَفْ نوصَلْ لهْ ونحظاهْ

وبــدايَـةْ الـخـمسين بـاكـرْ أوَّلْ أيَّـامـهْ

ـدَفْ نـحِطَّهْ ونجِدِّ ونشتِغِلْ فى لقَاهْ

بـالـجِدْ والـجـهدْ حَــزَّةَ وافــقْ بـعـامِهْ

لأجـلْ الإمـاراتْ لـى نالتْ مكانِهْ وجاهْ

والـعالمْ أهـدىَ لأجـلها أرفَـعْ وسـامِهْ