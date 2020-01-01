شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلا جنوب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، منزلا فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وذكر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال داهمت منزلا في البلدة، مشيرا إلى أن المنزل يعود للمواطن "يزيد خلايلة" ويتكون من طابق واحد، وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال ، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلا في الضفة بما فيها القدس.

ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.. وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.

من جانب أخر اعتقل قوات جيش الإحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، مواطنين فلسطينيين من من بلدتى بيت ريما ودير غسانة شمال غربى رام الله، وأفادت مصادر محلية فى رام الله أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب ساجى نظام الريماوى من منزل ذويه فى بيت ريما، والشاب ياسر مضر البرغوثى من دير غسان.

وفى وقت سابق أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلى قرصنة 150 مليون شيقل إضافية من أموال الشعب الفلسطينى بحجج وذرائع واهية، الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطينى بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.

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وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، "إن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطينى تندرج فى إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى ومقومات صموده فى أرض وطنه، فى محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطينى الداخلى وضرب نسيجه الاجتماعى، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعمارى التهويدى التى تحاول حكومة الاحتلال فرضه بقوة على الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى إحداث المزيد من التغيرات الجوهرية فى الأوضاع الفلسطينية والتعامل معها كحقائق ومسلمات جديدة، وصولا إلى تكريس مفهوم الخوف من المستقبل، وتذكير الفلسطينيين دائما بوجود الاحتلال وسلطته كسيف مسلط على رقابهم فى جميع مناحى حياتهم".

وأكدت أن محاولات إضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع فى صلب هذه المخططات الإسرائيلية، فى وهم إسرائيلى رسمى أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على الشعب الفلسطينى التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشاريع التى يجرى تسويقها لتصفية قضيتنا وحقوقنا العادلة.