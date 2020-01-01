مقتل مدنيين اثنين في تفجير إرهابي شمالي سوريا

أنقرة/ زهرا آيدن تراب أوغلو/ الخليج 365

قتل مدنيان جراء تفجير إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" سيارة مفخخة قرب قرية "سلوك عتيق" بمنطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، أن عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستهدف قرية سلوك عتيق في مدينة تل أبيض، فجروا سيارة مفخخة بعد فشلهم في إدخالها إلى القرية بفضل حاجز للجيش التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن التفجير أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين، مؤكدًة إلقاء القبض على الإرهابي منفذ التفجير.

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