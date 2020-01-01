القوات الليبية تأسر 25 مسلحا من مليشيا حفتر بينهم مرتزقة

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية، الأربعاء، أسر 25 مسلحا من مليشيات حفتر، ومقتل ثلاثة مدنيين في قصف لطيران حربي جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته على "فيسبوك" إن قوات المنطقة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تمكنت صباح الأربعاء، "من أسر 25 مسلحا من أتباع مجرم الحرب (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر".

وذكر البيان أن بين المسلحين "مرتزقة"، مشيرًا أنهم وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه أحياء العاصمة طرابلس.

وأضاف أن المسلحين استسلموا بكامل أسلحتهم وعتادهم بعد محاصرتهم.

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وعلى صعيد آخر، أعلنت القوات الحكومية، مقتل ثلاثة مدنيين نتيجة قصف طيران حربي داعم لحفتر، في منطقة "السواني" جنوبي طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب" في بيان آخر على "فيسبوك" أن "ثلاث شهداء كحصيلة أولية، لقصف الطيران الحربي الداعم لمجرم الحرب حفتر بمنطقة السواني جنوبي طرابلس".

وأوضح البيان، أن القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، وأن الضحايا الثلاثة هم مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.