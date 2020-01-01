الحكومة الليبية تشكر قطر والسودان و"المغرب العربي" على دعمها لها

ليبيا/ الخليج 365

تقدمت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، الأربعاء، بالشكر لكل من قطر والسودان ودول المغرب العربي بالجامعة العربية، على خلفية اجتماع طارئ لها بشأن ليبيا.

وقالت خارجية حكومة الوفاق في تدوينة عبر فيسبوك "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن تقديره لدولتي قطر و السودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر عن ذلك الدعم، ومن المعروف أن دول المغرب العربي تضم بجانب ليبيا: تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

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وفي اجتماع طارىء على مستوى المندوبين حول ليبيا بمقر الجامعة بالقاهرة الثلاثاء، اتهم صالح الشماخي، مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، الأخيرة بأنها "تكيل بمكيالين" في الملف الليبي.

وانتهى الاجتماع العربي الطارئ، إلى "التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية"، ورفض ما وصفه بـ"التدخل الخارجي أيا كان نوعه".



وينازع خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.



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